پنج مجروح در حمله دشمن صهیونی آمریکایی به پایانه مرزی شلمچه
کد خبر : 1765077
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در تجاوز ظهر امروز دشمن صهیونیستی آمریکایی به تاسیسات تجاری و اقتصادی پایانه مرزی شلمچه پنج نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی روز سهشنبه اظهار کرد: در حمله دقایقی پیش رژیم صهیونیستی - آمریکایی به سایت تجاری پایانه مرزی شلمچه پنج نفر مجروح شدند که حال یک نفر وخیم گزارش شده است.
وی افزود: مصدومان از کارگران شاغل در پایانه مرزی شلمچه هستند که در محل جابجایی کالا بودند.
حیاتی گفت: تاکنون ۹۵۰ نفر در استان خوزستان مجروح و ۲۵ نفر از مردم بیگناه شهید شدند که بزرگترین آنها یک خانم ۷۰ ساله و کوچکترین آنها یک کودک ۲ و نیم ساله است که سندی از جنایت های تجاوز صهیونی + آمریکایی است.