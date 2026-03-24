پنج مجروح در حمله دشمن صهیونی آمریکایی به پایانه مرزی شلمچه

به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی روز سه‌شنبه اظهار کرد: در حمله دقایقی پیش رژیم صهیونیستی - آمریکایی به سایت تجاری پایانه مرزی شلمچه پنج نفر مجروح شدند که حال یک نفر وخیم گزارش شده است.

وی افزود: مصدومان از کارگران شاغل در پایانه مرزی شلمچه هستند که در محل جابجایی کالا بودند.

حیاتی گفت: تاکنون ۹۵۰ نفر در استان خوزستان مجروح و ۲۵ نفر از مردم بی‌گناه شهید شدند که بزرگترین آنها یک خانم ۷۰ ساله و کوچک‌ترین آنها یک کودک ۲ و نیم ساله است که سندی از جنایت های تجاوز صهیونی + آمریکایی است.

