انفجار ناشی از نشت گاز در منظریه شهرکرد سبب مصدوم شدن دو نفر شد
رییس سازمان آتش نشانی شهرداری شهرکرد گفت: ساعتی قبل پرسنل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد طی تماس با سامانه 125 جهت امدادرسانی به یک حادثه نشتی گاز به شهرک منظریه اعزام شدند.
به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد اظهارداشت: در پی تماس تلفنی خبری مبنی بر نشت گاز در منظری شهرکرد بلافاصله پس از حضور آتشنشانها در محل، نسبت به نجات دو مصدوم حادثه اقدامات لازم انجام شد.
وی افزود: در کمترین زمان مصدومان، نجات یافته و جهت انجام اقدامات درمانی به پرسنل اورژانس تحویل داده شدند.
راهنورد بیان کرد:علت وقوع این حادثه نشت گاز بوده است.