انفجار ناشی از نشت گاز در منظریه شهرکرد سبب مصدوم شدن دو نفر شد

به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد اظهارداشت: در پی تماس تلفنی خبری مبنی بر نشت گاز در منظری شهرکرد بلافاصله پس از حضور آتش‌نشان‌ها در محل، نسبت به نجات دو مصدوم حادثه اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: در کمترین زمان مصدومان، نجات یافته و جهت انجام اقدامات درمانی به پرسنل اورژانس تحویل داده شدند.

راهنورد بیان کرد:علت وقوع این حادثه نشت گاز بوده است.

