انفجار ناشی از نشت گاز در منظریه شهرکرد سبب مصدوم شدن دو نفر شد

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری شهرکرد گفت: ساعتی قبل پرسنل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد طی تماس با سامانه‌ 125 جهت امدادرسانی به یک حادثه‌ نشتی گاز به شهرک منظریه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا، عنایت الله راهنورد اظهارداشت: در پی تماس تلفنی خبری مبنی بر نشت گاز در منظری شهرکرد بلافاصله پس از حضور آتش‌نشان‌ها در محل، نسبت به نجات دو مصدوم حادثه اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: در کمترین زمان مصدومان، نجات یافته و جهت انجام اقدامات درمانی به پرسنل اورژانس تحویل داده شدند.

راهنورد بیان کرد:علت وقوع این حادثه نشت گاز بوده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
