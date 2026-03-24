مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

جستجو برای یافتن کودک غرق شده در رودخانه ارمند ادامه دارد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری گفت: بعد از گذشت یک هفته از غرق شدن کودک هفت ساله در رودخانه ارمند همچنان جستجو برای یافتن کودک غرق شده ادامه دارد.

 بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: تیم‌های متعدد پشتیبانی و تخصصی برای یافتن جسد کودک غرق شده در حال تلاش هستند اما به سبب بارش باران و گل‌آلود بودن آب عملیات جست‌وجو به سختی انجام می‌شود.

وی افزود: با گذشت هفت روز از آغاز این عملیات و با وجود حضور و تلاش مستمر نیروهای عملیاتی اعزامی از شهرستان‌های بروجن و شهرکرد و بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و کمک مردم محلی منطقه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

طاهری بیان کرد: شرایط دشوار منطقه، شدت جریان آب و ویژگی‌های خاص رودخانه، روند عملیات جست‌وجو را با چالش‌های جدی مواجه کرده است با این وجود، نیروهای امدادی با تمام توان به تلاش خود ادامه داده و عملیات تا دستیابی به نتیجه نهایی متوقف نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، رودخانه ارمند ( کارون علیا ) یکی از رودخانه‌های اصلی چهارمحال و بختیاری است که حوضه آبریز آن بیش از ۵۰ درصد استان را شامل شده و به عنوان اصلی‌ترین پتانسیل آب استان مطرح است.

