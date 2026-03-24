مصرف بنزین آذربایجان شرقی در جنگ به ۵.۵ میلیون لیتر کاهش یافته است
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجان شرقی اعلام کرد: متوسط مصرف بنزین استان از آغاز جنگ رمضان تاکنون از ۱۰ میلیون به ۵.۵ میلیون لیتر در روز که تقریبا معادل مقدار مصرف در ایام عادی سال است، کاهش یافته که نشان دهنده رفتار منطقی مردم در مواجهه با جنگ روانی و شایعات دشمن
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ناصر راشدی افزود: روزهای اول جنگ تحمیلی رمضان، مصرف بنزین در آذربایجان شرقی حتی به بیش از ۱۰ میلیون لیتر رسیده بود که با سپری شدن فضای هیجانی این میزان مصرف اکنون مانند شرایط عادی شده است؛ البته ما برای مواجهه با هر سناریو و حادثه غیرقابل پیش بینی نیز آمادگی داشته و بر این اساس مردم از تامین سوخت مطمئن باشند.
وی اظهار کرد: در ایام عادی سال نیز به علت تعمیرات اساسی تامین کنندههای سوخت در آذربایجان شرقی، هر نوع کمبود سوخت از استانهای دیگر تامین و مشکلی ایجاد نشده و بر این اساس آمادگی های لازم برای هر شرایطی وجود دارد.
وی یادآور شد: اکنون ۱۸۰ جایگاه فعال سوخت در آذربایجان شرقی فعال است که ۴۷ واحد آن در تبریز و حومه واقع شده و به طور شبانه روزی مشغول خدمات رسانی به مردم هستند.
وی ادامه داد: تاکنون نیز در آذربایجان شرقی جایگاه سوخت مورد تهاجم دشمن صهیونی - آمریکایی قرار نگرفته است.
راشدی همچنین تاکید کرد: مردم متعهد آذربایجان شرقی در صورت نیاز برای اعلام هر گونه تخلف جایگاههای سوخت با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.