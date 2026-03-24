خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی از پنجم تا پانزدهم فروردین

نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی از پنجم تا پانزدهم فروردین
کد خبر : 1765013
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی طی بخشنامه‌ای، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان را از پنجم فروردین تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه که روز سه شنبه صادر شده است، آمده که برابر بخشنامه صادره در ۱۰ اسفند ماه، نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی از ۵ تا ۱۵ فروردین ماه مطابق همان بخشنامه بوده و کلیه مدیران و معاونین دستگاه‌های اجرایی موظف به حضور در محل خدمت خود بوده و کارکنان دستگاه‌ها نیز با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، مدیران دستگاه‌ها، برای روز چهارشنبه ۵ فروردین با درخواست مرخصی کارکنان موافقت کنند.

دستگاه‌های امدادی و خدمت‌رسان، بهداشتی و درمانی طبق روال بخشنامه قبلی عمل کرده و با تمام ظرفیت به شهروندان عزیز استان ارایه خدمت خواهند کرد.

بانک‌ها و بیمه‌ها نیز با ۵۰ درصد ظرفیت خود در خدمت شهروندان عزیز در قالب شعب کشیک خواهند بود.

شایان ذکر است بانک ها مکلف‌اند در شهرهایی که تک‌شعبه می باشند با تمام طرفیت در خدمت شهروندان عزیز باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار