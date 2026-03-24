به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه که روز سه شنبه صادر شده است، آمده که برابر بخشنامه صادره در ۱۰ اسفند ماه، نحوه فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی از ۵ تا ۱۵ فروردین ماه مطابق همان بخشنامه بوده و کلیه مدیران و معاونین دستگاه‌های اجرایی موظف به حضور در محل خدمت خود بوده و کارکنان دستگاه‌ها نیز با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، مدیران دستگاه‌ها، برای روز چهارشنبه ۵ فروردین با درخواست مرخصی کارکنان موافقت کنند.

دستگاه‌های امدادی و خدمت‌رسان، بهداشتی و درمانی طبق روال بخشنامه قبلی عمل کرده و با تمام ظرفیت به شهروندان عزیز استان ارایه خدمت خواهند کرد.

بانک‌ها و بیمه‌ها نیز با ۵۰ درصد ظرفیت خود در خدمت شهروندان عزیز در قالب شعب کشیک خواهند بود.

شایان ذکر است بانک ها مکلف‌اند در شهرهایی که تک‌شعبه می باشند با تمام طرفیت در خدمت شهروندان عزیز باشند.

