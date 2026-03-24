به گزارش ایلنا، سردار سید موسی حسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک 3 نفر در ارتباط با عناصر وابسته به دشمن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان شاهرود قرار گرفت.

وی به دستگیری متهمان شناسایی شده با همراهی شهروندان شهرستان شاهرود اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل و با همکاری شهروندان، پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری هر 3 متهم شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده نشان داد این افراد با هدایت بیگانگان قصد داشتند اطلاعات و مستنداتی از برخی مراکز حساس از جمله اماکن نظامی و انتظامی این استان جمع‌آوری و ارسال کنند که با اقدام به‌موقع پلیس، این اقدام ناکام ماند.

سردار حسینی به کشف برخی اقلام از متهمان اشاره داشته و تصریح کرد: در بازرسی از این افراد، تعدادی تجهیزات ارتباطی و اقلام ممنوعه کشف و ضبط شد. متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی و اعتراف به بزه انتسابی، برای ادامه روند رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شدند.

