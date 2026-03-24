به گزارش ایلنا در اطلاعیه استانداری البرز آمده است:

«فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان البرز از روز چهارشنبه مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان ایام نوروز با حضور ۲۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری با نظر مقام ارشد دستگاه انجام می‌شود.

واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مدیران روابط عمومی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

کلیه رده‌های مدیریتی استان البرز نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.»

