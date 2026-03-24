استانداری البرز اعلام کرد:
فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان بهصورت حضوری/دورکاری بانوان تا اطلاع ثانوی
استانداری البرز در اطلاعیهای از فعالیت حضوری ۲۰ درصدی کارکنان ادارات و دورکاری بانوان (به جز موارد خاص اعلام شده) تا اطلاع ثانوی از ۵ فروردین تا پایان تعطیلات نوروزی، خبر داد.
به گزارش ایلنا در اطلاعیه استانداری البرز آمده است:
«فعالیت کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی مستقر در استان البرز از روز چهارشنبه مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان ایام نوروز با حضور ۲۰ درصد از کارکنان بهصورت حضوری با نظر مقام ارشد دستگاه انجام میشود.
واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مدیران روابط عمومی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
کلیه ردههای مدیریتی استان البرز نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.»