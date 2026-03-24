English العربیه
استانداری البرز اعلام کرد:

فعالیت ادارات با ۲۰ درصد کارکنان به‌صورت حضوری/دورکاری بانوان تا اطلاع ثانوی

استانداری البرز در اطلاعیه‌ای از فعالیت حضوری ۲۰ درصدی کارکنان ادارات و دورکاری بانوان (به جز موارد خاص اعلام شده) تا اطلاع ثانوی از ۵ فروردین تا پایان تعطیلات نوروزی، خبر داد.

به گزارش ایلنا در اطلاعیه استانداری البرز آمده است:

«فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان البرز از روز چهارشنبه مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان ایام نوروز با حضور ۲۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری با نظر مقام ارشد دستگاه انجام می‌شود.

واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مدیران روابط عمومی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

کلیه رده‌های مدیریتی استان البرز نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
