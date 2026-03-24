سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین درباره آخرین وضعیت تردد در مسیرهای مواصلاتی استان قزوین گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای آزادراهی استان شامل آزادراه‌های قزوین-رشت، قزوین-زنجان و قزوین-کرج به سمت شمال و شمال غرب به صورت مقطعی پرحجم است و نسبت به روزهای گذشته مسیرها خلوت‌تر شده است.

وی اضافه کرد: در 24 ساعت گذشته حادثه ترافیکی خاصی اتفاق نیفتاده و میزان رشد آمار تصادفات منجر به فوت منفی بوده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران از بعدازظهر تا چهارشنبه (فردا 5 فرودین) گفت: بنابراین رانندگان باید از سالم بودن برف‌پاک‌کن خودرو مطمئن شوند.

تقی‌خانی افزود: با توجه به خلوت بودن معابر رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کنند و به هیچ‌وجه با سرعت غیرمجاز تردد نکنند و در ضمن همکاران پلیس راه در سطح محورهای مواصلاتی مستقر هستند و ضمن کنترل سرعت با رانندگان دارای سرعت‌های بحران‌ساز به جد برخورد خواهند کرد و خودروهای مختلف را به پارکینگ مختلف خواهند کرد.

