باد و باران در راه کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری گفت: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، شرایط ناپایدار جوی از بعدازظهر روز سه‌شنبه چهارم فروردین‌ آغاز شده و تا ظهر روز چهارشنبه پنجم فروردین‌ در سطح استان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه جوی با بارش باران، وزش باد و رعد و برق همراه خواهد بود و در برخی نقاط استان، به‌ویژه در نیمه غربی و نواحی جنوبی کرمانشاه، احتمال رگبار تگرگ و آب‌گرفتگی معابر عمومی نیز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با حوادث احتمالی تاکید کرد.

