باد و باران در راه کرمانشاه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به صدور هشدار سطح زرد از سوی هواشناسی، از تقویت ناپایداریهای جوی در سطح استان خبر داد
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری گفت: براساس پیشبینیهای انجامشده، شرایط ناپایدار جوی از بعدازظهر روز سهشنبه چهارم فروردین آغاز شده و تا ظهر روز چهارشنبه پنجم فروردین در سطح استان تداوم خواهد داشت.
وی افزود: این سامانه جوی با بارش باران، وزش باد و رعد و برق همراه خواهد بود و در برخی نقاط استان، بهویژه در نیمه غربی و نواحی جنوبی کرمانشاه، احتمال رگبار تگرگ و آبگرفتگی معابر عمومی نیز وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه بر لزوم آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با حوادث احتمالی تاکید کرد.