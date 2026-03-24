تداوم اجرای طرح تولید قراردادی گوشت مرغ گرم در فارس

به گزارش ایلنا، علی فلاحی اعلام کرد: طرح تولید قراردادی گوشت مرغ با انعقاد قرارداد ۸۹ روزه میان مرغداران و اداره‌کل پشتیبانی امور دام فارس ادامه دارد و بر اساس این قراردادها، تعهد تأمین نهاده مورد نیاز از محل انبارهای در اختیار شرکت مذکوردر سطح استان برقرار است.

وی افزود: در این طرح، نهاده‌ها با ارائه چک صیادی در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد تا نیاز به نقدینگی بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.

فلاحی توضیح داد: در راستای بهبود اجرای این طرح، جلسات متعددی نیز با اتحادیه مرغداران گوشتی استان و مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس برگزار شده است تا هماهنگی‌های اجرایی، رفع چالش‌های احتمالی و افزایش اطمینان تولیدکنندگان با دقت بیشتری دنبال شود.

به گفته وی، تداوم این طرح به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی روبه‌رو است، می‌تواند در کاهش نگرانی تولیدکنندگان و تضمین پایداری تأمین گوشت مرغ نقش مؤثر و حمایتی ایفا کند.

