خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم اجرای طرح تولید قراردادی گوشت مرغ گرم در فارس

کد خبر : 1764943
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از استمرار اجرای طرح تولید قراردادی گوشت مرغ گرم در این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از بهره‌برداران و ایجاد ثبات در تولید، همچنان در حال اجراست.

به گزارش ایلنا، علی فلاحی اعلام کرد: طرح تولید قراردادی گوشت مرغ با انعقاد قرارداد ۸۹ روزه میان مرغداران و اداره‌کل پشتیبانی امور دام فارس ادامه دارد و بر اساس این قراردادها، تعهد تأمین نهاده مورد نیاز از محل انبارهای در اختیار شرکت مذکوردر سطح استان برقرار است.

 وی افزود: در این طرح، نهاده‌ها با ارائه  چک صیادی در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد تا نیاز به نقدینگی بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.

فلاحی توضیح داد: در راستای بهبود اجرای این طرح، جلسات متعددی نیز با اتحادیه مرغداران گوشتی استان و مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس برگزار شده است تا هماهنگی‌های اجرایی، رفع چالش‌های احتمالی و افزایش اطمینان تولیدکنندگان با دقت بیشتری دنبال شود.

به گفته وی، تداوم این طرح به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی روبه‌رو است، می‌تواند در کاهش نگرانی تولیدکنندگان و تضمین پایداری تأمین گوشت مرغ نقش مؤثر و حمایتی ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار