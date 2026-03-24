خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تا روز سوم فروردین؛

۵۰ هزار گردشگر از اماکن تاریخی آذربایجان غربی بازدید کردند

کد خبر : 1764927
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا سوم فروردین سال جاری بیش از ۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی استان بازدید کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، مرتضی صفری با اشاره به تعداد آمار بازدیدهای نوروزی اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا سوم فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی استان بازدید کرده و ۴۳ هزار تردد از مرزهای استان ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در سطح استان ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۷۶ اثر ثبت ملی وجود دارد که آماده میزبانی از مسافران نوروزی بوده و به جز موزه‌ها همه این بناها از ساعت ۹ تا ۱۸ آماده بازدید گردشگران هستند.

وی ادامه داد: مراکز اقامتی استان با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی به مسافران خدمات ارائه می‌دهند و بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان در طول ایام نوروز ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار