۵۰ هزار گردشگر از اماکن تاریخی آذربایجان غربی بازدید کردند

به گزارش ایلنا، مرتضی صفری با اشاره به تعداد آمار بازدیدهای نوروزی اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا سوم فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی استان بازدید کرده و ۴۳ هزار تردد از مرزهای استان ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در سطح استان ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۷۶ اثر ثبت ملی وجود دارد که آماده میزبانی از مسافران نوروزی بوده و به جز موزه‌ها همه این بناها از ساعت ۹ تا ۱۸ آماده بازدید گردشگران هستند.

وی ادامه داد: مراکز اقامتی استان با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی به مسافران خدمات ارائه می‌دهند و بازدیدهای نظارتی از تاسیسات گردشگری استان در طول ایام نوروز ادامه دارد.

