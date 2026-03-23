به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جبهه اصلاحات استان فارس، همزمان با تقارن دو عید بزرگ اسلامی و ایرانی و آغاز سال جدید، این جبهه با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت، همبستگی و همدلی ملی اعلام کرد در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش آلام و خسارات وارد شده به شهروندان از اولویت‌های اساسی است.

بر اساس این گزارش، ستاد مشارکت‌های مردمی جبهه اصلاحات فارس با هدف بسیج ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی و در هماهنگی با نهادهای رسمی تشکیل شده است تا روند جمع‌آوری، ساماندهی و هدایت کمک‌های مردمی به آسیب‌دیدگان را پیگیری کند.

در اطلاعیه جبهه اصلاحات استان فارس آمده است که فعالیت‌های این ستاد در حوزه‌های مختلف از جمله ارائه خدمات پزشکی، روان‌شناسی و مشاوره، کمک‌های معیشتی، خدمات فنی و مهندسی و ساختمانی، ایمن‌سازی و رفع خسارات و دیگر نیازهای ضروری برنامه‌ریزی شده است.

در این اطلاعیه همچنین با اشاره به تجربه همبستگی ملی در دوران دفاع مقدس تأکید شده است که همان‌گونه که مردم ایران در جنگ تحمیلی هشت‌ساله با حضور در عرصه‌های مختلف از کشور حمایت کردند، امروز نیز با همان روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری می‌توان از شرایط دشوار عبور کرد.

جبهه اصلاحات استان فارس در پایان از شهروندان، فعالان اجتماعی و نهادهای مردمی دعوت کرده است تا برای کمک به آسیب‌دیدگان و حمایت از مردم، در این اقدام مشارکت کنند و ابراز امیدواری کرده است که سال ۱۴۰۵ سالی سرشار از آرامش، پیروزی و سازندگی برای ایران باشد.

