صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران نسبت به وقوع سیلاب و ریزش سنگ

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی استان مازندران آمده است: در این راستا با صدور هشدار سطح زرد، زمان فعالیت این سامانه از صبح روز چهارشنبه 5 فروردین ماه تا اواخر وقت همان روز و منطقه تحت اثر آن نیز ارتفاعات پیش‌بینی و اعلام می‌شود.

در این اطلاعیه به شرایط جوی در استان مازندران اشاره شده و آمده است: در این بازه زمانی آسمان این استان با رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، پدیده مه، با احتمال بارش تگرگ و در مناطق سردسیر و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.

در این اطلاعیه عنوان شده است: افزایش حجم آب رودخانه‌ها، خسارت به سازه های کم‌مقاوم و سست‌بنیان، در ارتفاعات کاهش دید، لغزندگی، ریزش سنگ و اختلال در تردد، اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی است و بنابراین نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: شهروندان از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کرده و از هرگونه فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند. در هنگام تردد در محورهای کوهستانی جوانب احتیاط را در نظر گرفته و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

