ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد:
صدور هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران نسبت به وقوع سیلاب و ریزش سنگ
ادارهکل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیهای به عبور امواج از تراز میانی جو در این استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: بر این اساس نسبت به احتمال وقوع سیلاب و خطر ریزش سنگ در این استان هشدارهای لازم داده میشود.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ادارهکل هواشناسی استان مازندران آمده است: در این راستا با صدور هشدار سطح زرد، زمان فعالیت این سامانه از صبح روز چهارشنبه 5 فروردین ماه تا اواخر وقت همان روز و منطقه تحت اثر آن نیز ارتفاعات پیشبینی و اعلام میشود.
در این اطلاعیه به شرایط جوی در استان مازندران اشاره شده و آمده است: در این بازه زمانی آسمان این استان با رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، پدیده مه، با احتمال بارش تگرگ و در مناطق سردسیر و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.
در این اطلاعیه عنوان شده است: افزایش حجم آب رودخانهها، خسارت به سازه های کممقاوم و سستبنیان، در ارتفاعات کاهش دید، لغزندگی، ریزش سنگ و اختلال در تردد، اثر مخاطره این سامانه ناپایدار جوی است و بنابراین نسبت به وقوع آن هشدار داده میشود.
در این اطلاعیه آمده است: شهروندان از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها خودداری کرده و از هرگونه فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی پرهیز کنند. در هنگام تردد در محورهای کوهستانی جوانب احتیاط را در نظر گرفته و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.