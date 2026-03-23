با تلاش سربازان گمنام امام زمان در سپاه پاسداران چهارمحال و بختیاری عامل شبکه جاسوسی صهیونیستی شناسایی و دستگیرشد
سازمان اطلاعات سپاه از دستگیری یکی از عوامل اصلی و مرتبط با شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی و شبکههای معاند خارج از کشور توسط سازمان اطلاعات سپاه استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه روز دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد: عنصر دستگیر شده از لیدرهای اغتشاشات ۱۴۰۱ بوده که در ادامه اقدام به ارتباطگیری با عوامل رژیم صهیونیستی و سازمان جاسوسی موساد نموده است.
سپاه در اطلاعیه خود ادامه داد: وی در راستای شناسایی و ارسال موقعیت برخی از اماکن نظامی و حساس فعال بود و حسب ماموریتهای دریافتی در زمینه مدیریت و سازماندهی اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ نیز فعالیت داشته است. در همین راستا چند نفر از مرتبطین نیز بازداشت شده که جزییات بیشتر متعاقبا اعلام خواهد شد.
سازمان اطلاعات سپاه ضمن تشکر از مشارکت مردم فهیم استان در تامین امنیت از همه آحاد جامعه درخواست کرد در راستای ایجاد امنیت پایدار و خنثی سازی توطئه دشمنان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی ۱۱۴ به این سازمان اطلاع رسانی نمایند.