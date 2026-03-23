به گزارش ایلنا، غلامرضا کریم آقایی روز دوشنبه اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و حضور وقت و بی وقت هواپیماهای دشمن آمریکایی- صهیونیستی در آسمان خلیج‌فارس و آب‌های محدوده جزیره قشم مسافران از انجام هر گونه اقدام خطرآفرین برای رفت و آمد دریایی خودداری و از بنادر مسافری و با شناورهای مجاز در زمان‌های مشخص شده، تردد کنند.

وی ضمن هشدار به تقاضای برخی از مسافران ناآشنا با شرایط جنگی مبنی بر استفاده از شناورهای صیادی که در بین مردم جامعه محلی به نام "قایق تشتی" شناخته می‌شوند، بیان کرد: این گونه شناورها در شرایط عادی و مناسب آب و هوایی تنها می‌توانند تا محدوده ۲ مایلی از ساحل جزیره تردد کنند اما متاسفانه در این روزهای جنگی مسیرهای طولانی بین جزیره قشم و بندرعباس نیز تردد آنها مشاهده شده که در این رابطه نسبت به عواقب استفاده از این شناورهای غیر ایمن نیز هشدار می‌دهیم.

مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم توضیح داد: با توجه به شرایط یادشده سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری اداره بنادر و دریانوردی برای رفاه حال مسافران اقدام به برقراری چهار نوبت تردد دریایی در ساعت‌های ۰۷:۰۰، ۱۰:۰۰، ۱۲:۰۰ و ۱۵:۰۰ در مسیر قشم به بندرعباس و بلعکس کرده که از این رو از تمامی مسافران درخواست داریم از رفت و آمد با هرگونه قایق و شناور غیر مجاز خودداری کنند.

کریم آقایی اضافه کرد: همچنین طبق برنامه‌ریزی های انجام شده در این ایام ساعت حرکت شناورهای متردد بین بنادر پل و لافت

از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ است و از ساعت ۲۴:۰۰ تا ۰۶:۰۰ صبح تنها یک سرویس در ساعت ۰۳:۰۰ بامداد انجام خواهد شد.

