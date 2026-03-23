حمله به فرستنده رادیویی بندرعباس؛ یک شهید و یک مجروح

به گزارش ایلنا، محسن رییسی شامگاه یکشنبه اظهار کرد: در این حمله که مغایر با قوانین بین‌المللی بوده، یکی از نیروهای صیانت مرکز خلیج فارس به شهادت رسیده و یک نفر دیگر نیز مجروح شده است.

وی افزود: با وجود این حادثه، هیچ اختلالی در برنامه‌های صداوسیمای مرکز خلیج فارس ایجاد نشده و پخش برنامه‌ها همچنان طبق روال گذشته ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، در ۲۴ ساعت گذشته اماکن زیربنایی و غیرنظامی همچون یک سالن ورزشی چند منظوره در جزیره لارک و یک خودروی آتش نشانی در جزیره کنگ نیز مورد حمله دشمن قرار گرفته است.

انتهای پیام/