به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره یک از اواخر وقت امروز دوشنبه 3 فروردین ماه تا انتهای هفته جاری با فعالیت سامانه بارشی افزایش ناپایداری‌ها جوی مواجه خواهیم بود.

در اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان عنوان شده است: این ناپایداری‌ها به صورت رشد ابر، بارش باران و رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق در مناطق مستعد، بارش تگرگ، مه صبحگاهی، وزش تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان در اطلاعیه خود آورده است: بیشینه فعالیت این سامانه بارشی در روز سه‌شنبه 4 فروردین ماه و همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 فروردین ماه برای نیمه‌غربی مناطق مرکزی و جنوبی این استان است.

همچنین در اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان در خصوص آبگرفتگی و وقوع سیلاب به صراحت عنوان شده است: در شرایط موجود آبگرفتگی معابر سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌ها دور از انتظار نیست.

