خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان اعلام کرد:

صدور هشدار زرد هواشناسی استان کرمان در پی سامانه بارشی و ناپایداری‌های جوی

کد خبر : 1764756
لینک کوتاه کپی شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی این استان به دلیل آغاز فعالیت سامانه بارشی از امروز دوشنبه 3 فروردین ماه در استان و افزایش ناپایداری‌های جوی هشدار زرد صادر کرده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره یک از اواخر وقت امروز دوشنبه 3 فروردین ماه تا انتهای هفته جاری با فعالیت سامانه بارشی افزایش ناپایداری‌ها جوی مواجه خواهیم بود.

در اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان عنوان شده است: این ناپایداری‌ها به صورت رشد ابر، بارش باران و رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق در مناطق مستعد، بارش تگرگ، مه صبحگاهی، وزش تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان در اطلاعیه خود آورده است: بیشینه فعالیت این سامانه بارشی در روز سه‌شنبه 4 فروردین ماه و همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 فروردین ماه برای نیمه‌غربی مناطق مرکزی و جنوبی این استان است.

همچنین در اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی هواشناسی استان کرمان در خصوص آبگرفتگی و وقوع سیلاب به صراحت عنوان شده است: در شرایط موجود آبگرفتگی معابر سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب و طغیان رودخانه‌ها دور از انتظار نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار