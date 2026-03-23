مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اعلام این خبر گفت: با ورود سامانه بارشی جدید به قزوین از روز چهارشنبه، منطقه تا روز پنجشنبه هفته جاری به تناوب تحت تاثیر امواج تراز میانی جو قرار خواهد گرفت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ادامه داد: همزمان با ورود سامانه بارشی جدید، تنها برای روز چهارشنبه ضمن تقویت امواج، بارش باران، گاهی رعدوبرق با احتمال ریزش تگرگ، به ویژه در ساعت بعدازظهر از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و پیامد آن نیز بارندگی و وزش باد پیش بینی شده است.

به گفته آخوندی، با توجه به فصل بهار و تشکیل ابرهای همرفتی، در ساعات بعدازظهر و در برخی مناطق استان از شدت و میزان بیشتری برخوردار خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: به همین خاطر، لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی، آبگرفتگی معابر عمومی با احتمال خسارت به سازه‌های سبک و موقت (به سبب وزش بادهای لحظه ای) طی این مدت دور از انتظار نخواهد بود.

وی یادآور شد: با توجه به شرایط جوی پیش رو، رعایت لازم در رانندگی، اجتناب از ترددهای غیرضروری و خودداری از صعود به ارتفاعات از سوی شهروندان ضروری می‌باشد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه به لحاظ دمایی در روزهای آینده تغییرات محسوسی نخواهیم داشت، افزود: این در حالی است که بیشترین سرعت وزش باد طی روز گذشته مربوط به شهر کوهین با ۵۰ کیلومتر در ساعت ثبت شد.

آخوندی یادآور شد: در شبانه روز گذشته شهرهای آوج با چهار و رازمیان در بخش رودبار الموت غربی با ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.