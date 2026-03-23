معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان:
شناسایی و انهدام یک فروند پهپاد هرون دشمن در آسمان استان کرمان
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: یک فروند پهپاد هرون متعلق به دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی در شرق این استان منهدم شد. این ششمین پهپاد پیشرفته دشمن است که در آسمان استان کرمان ساقط شده است.
به گزارش ایلنا، رحمان جلالی افزود: یک فروند پهپاد هرون متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط سامانه پدافند یکپارچه ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطراف یکی از شهرستانهای شرقی استان کرمان شناسایی و مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد.