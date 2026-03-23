خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان:

شناسایی و انهدام یک فروند پهپاد هرون دشمن در آسمان استان کرمان

کد خبر : 1764747
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان گفت: یک فروند پهپاد هرون متعلق به دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی توسط پدافند هوایی در شرق این استان منهدم شد. این ششمین پهپاد پیشرفته دشمن است که در آسمان استان کرمان ساقط شده است.

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی افزود: یک فروند پهپاد هرون متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط سامانه پدافند یکپارچه ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطراف یکی از شهرستان‌های شرقی استان کرمان شناسایی و مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار