شناسایی و انهدام یک فروند پهپاد هرون دشمن در آسمان استان کرمان

به گزارش ایلنا، رحمان جلالی افزود: یک فروند پهپاد هرون متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی توسط سامانه پدافند یکپارچه ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطراف یکی از شهرستان‌های شرقی استان کرمان شناسایی و مورد هدف قرار گرفت و ساقط شد.

