به گزارش ایلنا، ولی بهره‌مند افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، احتمال آب‌گرفتگی منازل و معابر و خیابان‌ها در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین طغیان رودخانه‌ها نیز وجود دارد. با توجه به بارش‌های رگباری و بهاری از مردم و عشایر توصیه می‌شود که در این بازه زمانی از حاشیه رودخانه‌ها فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی‌های بهاری در منطقه سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی با 79 میلیمتر گزارش شده است. تا صبح امروز نیز در سپیدار بویراحمد 70، امامزاده علی‌چرام 71، مارگون 73، آبدهگاه باشت 60، دهدشت 41، یاسوج 45 و دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران نیز 31 میلیمتر باران بهاری باریده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد به گزارش‌های به دست آمده در ارتباط با ریزش کوه در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در برخی محورهای مواصلاتی این استان از جمله مسیر ارتباطی پاتاوه - دهدشت گزارش‌های متعددی از ریزش کوه گزارش شده است که در دست بررسی قرار دارد.

انتهای پیام/