خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد؛

تداوم بارش‌ها در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان هفته / خطر ریزش کوه در راه است

کد خبر : 1764742
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد به ادامه فعالیت سامانه بارشی بهاری تا پایان روز جمعه‌ 7 فروردین ماه در استان اشاره کرده و گفت: اوج این بارش‌ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 فروردین ماه خواهد بود. این سامانه بارشی اوایل هفته جاری وارد استان شده و اوایل هفته آینده از استان خارج خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ولی بهره‌مند افزود: با توجه به پیش‌بینی‌ها، احتمال آب‌گرفتگی منازل و معابر و خیابان‌ها در شهرهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین طغیان رودخانه‌ها نیز وجود دارد. با توجه به بارش‌های رگباری و بهاری از مردم و عشایر توصیه می‌شود که در این بازه زمانی از حاشیه رودخانه‌ها فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی‌های بهاری در منطقه سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی با 79 میلیمتر گزارش شده است. تا صبح امروز نیز در سپیدار بویراحمد 70، امامزاده علی‌چرام 71، مارگون 73، آبدهگاه باشت 60، دهدشت 41، یاسوج 45 و دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران نیز 31 میلیمتر باران بهاری باریده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد به گزارش‌های به دست آمده در ارتباط با ریزش کوه در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در برخی محورهای مواصلاتی این استان از جمله مسیر ارتباطی پاتاوه - دهدشت گزارش‌های متعددی از ریزش کوه گزارش شده است که در دست بررسی قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار