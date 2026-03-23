هواشناسی اصفهان برای سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش ایلنا از اصفهان ، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان، با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از چهارشنبه تا صبح جمعه (پنجم تا هفتم فروردین ماه) به سبب تشدید فعالیت سامانه بارشی، رگبارباران و رعدوبرق و احتمال تگرگ، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در نواحی سردسیر رگبار برف و در مناطق کوهستانی همراه با کولاک برف و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی شدت این سامانه روز چهارشنبه، مناطق غربی و شمال غرب استان به ویژه بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهق، سمیرم، شاهین شهر و میمه، عسگران، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، آران و بیدگل، نطنز و ارتفاعات شمالی اصفهان را در بر می‌گیرد و طی روز پنج‌شنبه در سراسر مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی فراگیر خواهد شد و شدت اثر آن در شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، دهق، لنجان، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کبوتر آباد، مبارکه، نایین، اصفهان، ورزنه، کوهپایه و گلپایگان پیش‌بینی شده است.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها، لغزندگی محورهای مواصلاتی و احتمال انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی به سبب بارش برف، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال اختلال در تامین حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هم وطنان از سفرهای غیر ضروری طی آخر هفته پرهیز کنند.

در ادامه هواشناسی بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، خودداری از فعالیت‌های طبیعت گردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در محورهای مواصلاتی بین شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای برف‌روبی معابر شهری در مناطق سردسیر تاکید کرده است.

