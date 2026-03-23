تشدید گشتزنیهای حفاظت محیطزیست اصفهان
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان از اعزام گشتهای ویژه به مناطق تحت حفاظت محیطزیست استان در راستای پیشگیری از تخلفها و هرگونه سوء استفاده خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گلعلیزاده روز دوشنبه افزود: با توجه به شرایط کنونی، گشتهای ویژه حفاظت محیطزیست استان اصفهان به صورت سرزده و مستمر به مناطق زیر پوشش حفاظت اعزام میشوند تا از همکاران در این مناطق پشتیبانی کرده و مسائل امنیتی را رصد کنند.
وی گفت: با همکاری نیروهای انتظامی، وضعیت امنیتی و زیستمحیطی در این مناطق مطلوب است و هیچ مورد خاصی مبنی بر تخلف یا تهدید حیاتوحش مشاهده نشده است.
گل علیزاده با اشاره به وسعت مناطق حفاظتشده استان، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳ منطقه حفاظتشده، پارک ملی، پناهگاه حیاتوحش و شکار ممنوع در استان اصفهان وجود دارد که حدود ۲۱ درصد از سطح استان را در بر میگیرد و این مناطق شامل مناطق کوهستانی، تالابی و بیابانی است.
وی با اشاره به بازدید روز گذشته از تالاب گاوخونی، گفت: همکاران ما از این تالاب بازدید کردند تا از عدم وجود هرگونه تهدیدی برای پرندگان مهاجر که به هوای لکههای آبی به این گستره میآیند، اطمینان حاصل و از اقدامات مخربانه احتمالی افراد سودجو جلوگیری کنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان با تأکید بر همکاری نزدیک با نیروی انتظامی، افزود: در صورت مشاهده هرگونه مورد خاص در مناطق حفاظتشده، به سرعت به نیرویهای انتظامی و امنیتی اطلاع داده میشود و آنها در کنار همکاران ما حضور دارند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاریها، شاهد حفظ آرامش در مناطق حفاظتشده استان و گذر از شرایط جنگی و سربلندی ایران باشیم.