حمله متجاوزان آمریکایی صهیونی به یک مجتمع مسکونی در اصفهان
به گزارش ایلنا از اصفهان، بامداد امروز متجاوزان آمریکایی صهیونی یک مجتمع مسکونی در جنوب اصفهان را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.
در جریان این حمله چند واحد مسکونی تخریب و به چند واحد دیگر آسیب وارد شد.
همزمان با این جنایت پدافند هوایی اصفهان نیز برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.
متجاوزان آمریکایی صهیونی در جنگ رمضان تاکنون در شهرستانهای اصفهان، شاهینشهر، نجفآباد، برخوار، آران و بیدگل اماکن مسکونی را هدف قرار دادهاند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.