راهنمای جامع مراکز ارائه خدمات سلامت آذربایجان شرقی در طرح نوروزی
دبیر کمیته و مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، از رونمایی پوستر «راهنمای مراجعه به مراکز ارائه خدمات سلامت استان آذربایجان شرقی» ویژه ایام نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سعید قدیمی با بیان اینکه این پوستر با هدف سهولت دسترسی همشهریان و مسافران نوروزی به خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی تهیه شده است، گفت: در این پوستر از «کیو آر کد» استفاده شده که پس از اسکن آن، فهرست کامل و بهروز بیمارستانهای دولتی و خصوصی, مراکز خدمات جامع سلامت, داروخانههای شبانهروزی, درمانگاههای عمومی شبانهروزی, آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری کشیک, و همچنین پایگاههای شهری و جادهای اورژانس ۱۱۵ در دسترس قرار میگیرد.
وی افزود: این پوستر بهگونهای طراحی شده که مسافران و مردم بتوانند تنها با یک اسکن ساده، نزدیکترین مرکز ارائهدهنده خدمت را مشاهده کرده و در مواقع ضروری زمان را از دست ندهند.
قدیمی با اشاره به سیاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ایام نوروز ۱۴۰۵ گفت: هدف ما از اجرای طرح سلامت نوروزی، افزایش آمادگی کامل نظام سلامت استان، بهبود سرعت پاسخگویی در موارد اورژانسی, افزایش دسترسی مردم به خدمات حیاتی, و همچنین تأمین آرامش و اطمینان خاطر مسافران و شهروندان در تعطیلات نوروز است.
وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری بیمارستانها، مراکز درمانی، شبکههای بهداشت و اورژانس استان، آمادگی کامل برای ارائه خدمات در تمام ساعات شبانهروز را دارد.