به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده، با بیان اینکه برای مواجهه مردم و دستگاه های خدماتی با این شرایط جوی هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا روز جمعه در استان ادامه خواهد داشت و موجب بارش باران، غرش آذرخش، وزش باد شدید موقتی و در نواحی مستعد گرد و خاک و مه گرفتگی می شود.

وی اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تشدید می شود و بر این اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است تا مردم و دستگاه های خدماتی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص انجام دهند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: طی روزهای مذکور، احتمال بارش تگرگ، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، بارش برف در مناطق کوهستانی همراه با کولاک وجود دارد.

اصغرزاده، با اشاره به لغزندگی جاده ها از رانندگان و مسافران خواست طی این روزها از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه های استان خودداری کنند و در صورت ضرورت خودروهای خود را به تجهیزات و پوشاک زمستانی مجهز کنند.

وی با بیان اینکه احتمال جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه های فصلی و مسدود شدن راه های روستایی استان دور از انتظار نیست، یادآور شد: طی این بازه زمانی دومای هوای استان نیز به صورت نسبی کاهش می یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به بارش باران طی روز گذشته در استان، گفت: بیشترین بارش از شبستر به میزان ۱۵ میلی متر گزارش شده است و شهرهای مراغه با ۱۴ میلی متر، ورزقان و بناب با ۱۳ میلی متر و تبریز با ۱۱ میلی متر در رده های بعدی قرار دارند.

اصغرزاده، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته هریس و تیکمه داش با حداقل دمای مثبت سه درجه سانتی گراد سردترین و جلفا با حداکثر دمای ۱۸ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند.

وی اظهار کرد: دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به چهار درجه و در گرمترین زمان به ۱۳ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۸:۴۵) این شهر چهار درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.

