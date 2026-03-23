به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن ارائه گزارشی با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمنان برای تضعیف نظام، گفت: حضور گسترده و هوشمندانه مردم در صحنه‌های مختلف، همواره سبب خنثی‌سازی توطئه‌ها و تقویت پایه‌های نظام شده است.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی نماینده ولی‌فقیه در استان در مدیریت و هدایت اجتماعی، افزود: حضور میدانی و اثرگذار نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه گرگان در مناسبت‌ها و تجمعات مردمی، از جمله در ایام اخیر، موجب تقویت وحدت و انسجام در استان شده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته گفت: دادگستری استان در سال گذشته سیر صعودی در حوزه های مختلف داشته است مخصوصا در امر جذب نیروی انسانی به‌ویژه قضات، اقدامات مؤثری انجام شده و با برگزاری دوره‌های کارآموزی قضایی، وضعیت استان از نظر تأمین نیروی قضایی به شرایط مطلوب‌تری رسیده است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و تعطیلی‌های مقطعی، موجودی پرونده‌ها نه‌تنها افزایش نیافته بلکه حدود چهار هزار پرونده نیز کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری است.

رئیس ‌کل دادگستری گلستان با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی این مجموعه از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان گفت: در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت تجمعات مردمی، موکب دادگستری استان راه‌اندازی شده که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.

وی ادامه داد: در این موکب که با مشارکت کارکنان قضایی و اداری راه اندازی و اداره می شود ، میز خدمت قضایی نیز برپاست و هر شب با حضور در این موکب درخواست های قضایی و حقوقی مردم نیز شنیده و رسیدگی می شود .

آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: نماینده ولی‌فقیه، محور وحدت در استان است و اشراف کامل نماینده ولی‌فقیه به مسائل مختلف استان، از جمله حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، موجب شده است در سفرهای مسئولان ارشد کشور نیز مسائل استان به‌درستی مطرح و پیگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: دادگستری استان در سال جدید نیز با رویکرد جهادی در راستای تحقق شعار سال و ارتقای کیفیت خدمات قضایی و حضور مؤثر در میان مردم، مسیر خدمت به مردم و صیانت از حقوق عامه را با جدیت ادامه خواهد داد.

