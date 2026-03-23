خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌کل دادگستری استان خبرداد:

کاهش موجودی پرونده‌ها و تقویت نیروی قضایی در گلستان

کد خبر : 1764708
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: دادگستری استان در سال گذشته سیر صعودی در حوزه های مختلف داشته است مخصوصا در امر جذب نیروی انسانی به‌ویژه قضات، اقدامات مؤثری انجام شده است.

به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، ضمن ارائه گزارشی با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمنان برای تضعیف نظام، گفت: حضور گسترده و هوشمندانه مردم در صحنه‌های مختلف، همواره سبب خنثی‌سازی توطئه‌ها و تقویت پایه‌های نظام شده است.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی نماینده ولی‌فقیه در استان در مدیریت و هدایت اجتماعی، افزود: حضور میدانی و اثرگذار نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه گرگان در مناسبت‌ها و تجمعات مردمی، از جمله در ایام اخیر، موجب تقویت وحدت و انسجام در استان شده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال گذشته گفت: دادگستری استان در سال گذشته سیر صعودی در حوزه های مختلف داشته است مخصوصا در امر جذب نیروی انسانی به‌ویژه قضات، اقدامات مؤثری انجام شده و با برگزاری دوره‌های کارآموزی قضایی، وضعیت استان از نظر تأمین نیروی قضایی به شرایط مطلوب‌تری رسیده است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌ها و تعطیلی‌های مقطعی، موجودی پرونده‌ها نه‌تنها افزایش نیافته بلکه حدود چهار هزار پرونده نیز کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری است.

رئیس ‌کل دادگستری گلستان با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی این مجموعه از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان گفت: در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت تجمعات مردمی، موکب دادگستری استان راه‌اندازی شده که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.

وی ادامه داد: در این موکب که با مشارکت کارکنان قضایی و اداری راه اندازی و اداره می شود ، میز خدمت قضایی نیز برپاست و هر شب با حضور در این موکب درخواست های قضایی و حقوقی مردم نیز شنیده و رسیدگی می شود .

آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: نماینده ولی‌فقیه، محور وحدت در استان است و اشراف کامل نماینده ولی‌فقیه به مسائل مختلف استان، از جمله حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، موجب شده است در سفرهای مسئولان ارشد کشور نیز مسائل استان به‌درستی مطرح و پیگیری شود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی تأکید کرد و گفت: دادگستری استان در سال جدید نیز با رویکرد جهادی در راستای تحقق شعار سال و ارتقای کیفیت خدمات قضایی و حضور مؤثر در میان مردم، مسیر خدمت به مردم و صیانت از حقوق عامه را با جدیت ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار