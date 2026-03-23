خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت عاملان مرتبط با رسانه‌های معاند در یزد

کد خبر : 1764700
لینک کوتاه کپی شد.

شماری از اخلال‌گران امنیت ملى و مرتبطان رسانه‌هاى خارجى در یزد شناسایى و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از یزد، در چند روز گذشته، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، تعدادی از اخلال‌گران امنیت ملى و مرتبطان رسانه‌هاى خارجى از جمله شبکه تروریستى اینترنشنال شناسایى و دستگیر شدند.

در جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی ماه نیز تعدادی از این عاملان مرتبط شناسایی، دستگیر و پرونده آنها به مراجع قضائی تحویل شد.

وزارت اطلاعات بار‌ها به ارسال کنندگان عکس و فیلم به رسانه‌های معاند و شبکه‌های تروریستی از جمله اینترنشنال و منوتو هشدار داده تا اقدام به فیلمبردارى از محل اصابت حملات دشمن و یا مکان شلیک موشک‌ها و ارسال آن تصاویر به رسانه‌هاى معاند خودداری کنند.

با عاملان مرتبط با بازوی رسانه‌ای دشمن برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد، از مصادیق اقدام مجرمانه جاسوسی و برخورد از طریق قانون جدید تشدید مجازات جاسوسى بوده که بین دو تا ۱۵ سال حبس را دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار