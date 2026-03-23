بازداشت عاملان مرتبط با رسانههای معاند در یزد
شماری از اخلالگران امنیت ملى و مرتبطان رسانههاى خارجى در یزد شناسایى و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از یزد، در چند روز گذشته، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، تعدادی از اخلالگران امنیت ملى و مرتبطان رسانههاى خارجى از جمله شبکه تروریستى اینترنشنال شناسایى و دستگیر شدند.
در جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دی ماه نیز تعدادی از این عاملان مرتبط شناسایی، دستگیر و پرونده آنها به مراجع قضائی تحویل شد.
وزارت اطلاعات بارها به ارسال کنندگان عکس و فیلم به رسانههای معاند و شبکههای تروریستی از جمله اینترنشنال و منوتو هشدار داده تا اقدام به فیلمبردارى از محل اصابت حملات دشمن و یا مکان شلیک موشکها و ارسال آن تصاویر به رسانههاى معاند خودداری کنند.
با عاملان مرتبط با بازوی رسانهای دشمن برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد، از مصادیق اقدام مجرمانه جاسوسی و برخورد از طریق قانون جدید تشدید مجازات جاسوسى بوده که بین دو تا ۱۵ سال حبس را دارد.