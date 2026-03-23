خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش تعداد شهدای حمله در مناطق مسکونی خرم‌آباد به هفت نفر

کد خبر : 1764689
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: تعداد شهدای حمله هوایی به منطقه مسکونی در شمال شهر خرم‌آباد به هفت نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی افزود: پیکر هفتمین شهید حمله هوایی محور آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی در شمال خرم آباد نیز پس از آواربرداری بیرون کشیده شد.

وی ادامه داد: تعداد مجروحان این حمله نیز از ۴۳ نفر به ۴۵ نفر افزایش یافته است.

در حمله بامداد امروز به مناطق مسکونی شمال شهر خرم آباد چهار منزل مسکونی تخریب و منازل متعددی دچار آسیب و خسارت شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار