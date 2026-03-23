به گزارش ایلنا از روابط‌ عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی افزود: پیکر هفتمین شهید حمله هوایی محور آمریکایی صهیونی به منطقه مسکونی در شمال خرم آباد نیز پس از آواربرداری بیرون کشیده شد.

وی ادامه داد: تعداد مجروحان این حمله نیز از ۴۳ نفر به ۴۵ نفر افزایش یافته است.

در حمله بامداد امروز به مناطق مسکونی شمال شهر خرم آباد چهار منزل مسکونی تخریب و منازل متعددی دچار آسیب و خسارت شد.

انتهای پیام/