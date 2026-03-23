بناهای تاریخی قزوین برای میزبانی از گردشگران نوروزی آماده شد
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین گفت: براساس آخرین دستورالعمل وزارت میراثفرهنگی در خصوص بازگشایی اماکن و محوطههای تاریخی فرهنگی غیر موزهای، بناهای تاریخی قزوین آماده میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم مهدوی در تشریح این خبر گفت: بر اساس آخرین دستورالعمل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اماکن و محوطههای تاریخی استان بازگشایی شده و پذیرای گردشگران هستند.
وی افزود: در همین راستا سردر و حیاط عالی قاپو در مجموعه دولتخانه صفوی، مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه، مسجد جامع عتیق، حمام قجر، حسینیه امینیها، کلیسای کانتور، آرامگاه حمدالله مستوفی، آستان مقدس امامزاده حسین(ع)، بقعه چهار انبیا، خانه صنایعدستی واقع در خانه تاریخی رئوفی، خانه تاریخی زعیم (خانه ایرانی یاهیل) در شهر قزوین آماده میزبانی از مسافران هستند.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: همچنین بناهای کاروانسرای شاهعباسی و برجهای خرقان در شهرستان آوج، بقعه پیر در شهرستان تاکستان و کاروانسرای محمدآباد در شهرستان بویینزهرا در این ایام پذیرای گردشگران هستند.
مهدوی با تأکید بر اینکه کماکان تمام موزههای تحت پوشش این ادارهکل تعطیل بوده و امکان بازدید از آنها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این تعطیلی مطابق با پروتکلهای حفاظتی صورت گرفته و اشیای تاریخی موزهها برای حفاظت به مخازن امن منتقل شدهاند.
وی ادامه داد: این بناها از ساعت 9 الی 17 میزبان بازدیدکنندگان هستند و علاقهمندان میتوانند در این بازه زمانی از این اماکن بازدید کنند.