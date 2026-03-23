به گزارش ایلنا از رشت، نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان امشب با حضور دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل حسینی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونان و مدیران ستادی و همچنین رؤسای مراکز آموزشی درمانی رشت و بیمارستان‌های خصوصی مرکز استان در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر بهداشت و درمان استان گیلان به ویژه همزمان با عید باستانی نوروز و سعید فطر، بر حفظ و تداوم آمادگی نظام سلامت به ویژه در شرایط خاص حاکم بر کشور، تأکید شد.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست ضمن تقدیر از حسن توجه مدافعان سلامت در شرایط کنونی، اظهار کرد: آمادگی و سلحشوری کارکنان نظام سلامت به ویژه پزشکان و پرستاران آن‌هم در شرایطی که جمعیت شناور حاضر در استان به اوج حضور خود در تاریخ رسیده، قابل تحسین و شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به سطح مطلوب ذخایر دارویی و اقلام مصرفی بیمارستانی برای چندماه آینده، افزود: تجربه جنگ‌های اخیر موجب شد تا سطح آمادگی نظام سلامت استان به بهترین حالت ممکن برسد و هیچ کمبودی برای ماه‌ها احساس نشود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به روحیه جهادی مدافعان سلامت در استان، گفت: طی این روزها علی‌رغم نداشتن کمبودها، شاهد برگشت پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نظام سلامت بازنشسته به بدنه بهداشت و درمان هستیم تا در جبهه سلامت برای مردم خدمت کنند.

دکتر آشوبی، همکاری بخش خصوصی درمان در گیلان در شرایط کنونی را بی‌نظیر دانست و تصریح کرد: امروزه شاهدیم تعامل و همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی درمان در سایه وفاق و همدلی شکل گرفته در استان هستیم که این رویه همچون گذشته تداوم دارد.

گفتنی است در این نشست رؤسای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تعاون و همکاری خود را تبیین و از آمادگی همه‌جانبه خود برای عبور از بحران‌ها، تأکید کردند.

انتهای پیام/