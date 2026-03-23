۳۰درصد تخفیف اماکن اقامتی کرمانشاه برای آسیب دیدگان از جنگ

به گزارش ایلنا، کیومرث اعظمی اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر استان کرمانشاه برای میزبانی از مسافران نوروزی و آسیب دیدگان جنگ تحمیلی از چند روز گذشته کار خود را در استان آغاز کرده است.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه جنگ در کشور برای مسافران در ایام نوروز اسکان در اقامتگاه‌های مختلف استان با ۳۰ درصد تخفیف ارائه می شود.

سرپرست میراث فرهنگی استان تصریح کرد: به دلیل شرایط خاص جنگی فضای نوروز امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و کشور در شرایط عزای عمومی است.

وی ادامه داد: با اینکه در شرایط جنگی قرار داریم، اما به دلیل اینکه ممکن است ساکنین بعضی از استان‌های دیگر در ایام تعطیلات به کرمانشاه سفر کنند، به همین دلیل باید شرایط مطلوبی برای میزبانی از آنها را فراهم کنیم.

اعظمی با بیان اینکه اعضای کمیته‌های چندگانه ستاد سفر در استان کرمانشاه در ایام نوروز باید نظارت دقیقی بر تاسیسات گردشگری داشته باشند، تصریح کرد: تمام تاسیسات گردشگری باید خدمات مطلوبی ارائه دهند و برای ارائه بهتر این خدمات باید نظارت و بازدید بر این تاسیسات در ایام نوروز تشدید شود.

