خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۶ غیرنظامی در حمله هوایی به مناطق مسکونی خرم‌آباد شهید شدند، احتمال افزایش تعداد شهدا

۶ غیرنظامی در حمله هوایی به مناطق مسکونی خرم‌آباد شهید شدند، احتمال افزایش تعداد شهدا
کد خبر : 1764667
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: بر اثر حمله هوایی دشمن به چند منزل مسکونی در شمال شهر خرم‌آباد طی ساعت ۳۰ دقیقه بامداد سوم فروردین، ۶ نفر از مردم عادی و شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند و ۴۳ نفر مجروح و مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی اظهار داشت: متاسفانه در این حمله ۴ منزل مسکونی تخریب و منازل متعددی دچار آسیب و خسارت شد.

وی ادامه داد: تاکنون بر اثر این حمله ۶ نفر به شهادت رسیده که با توجه به تداوم عملیات امداد و نجات احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد.

به گفته معاون سیاسی استاندار لرستان، از ۴۳ نفر مجروح نیز ۳۳ نفر به صورت سرپایی مداوا شده و ۱۰ نفر بستری شدند که خوشبختانه وضعیت آنها رضایت‌بخش است.

پورعلی افزود: بر اثر این حمله برق منطقه قطع شد که در کمترین زمان ممکن با تلاش‌های شرکت توزیع برق استان مشکل رفع و برق به مدار بازگشت.

وی ادامه داد: در جریان این حمله به علت تجمع مردم در محل اصابت از نظر خودوریی و پیاده، ازدحام و ترافیک در منطقه ایجاد شد و عملیات امدادرسانی و آواربرداری با تاخیر صورت گرفت.

وی تاکید کرد: بارها از مردم خواسته ایم که در محل‌های منتهی به محل اصابت حضور پیدا و تجمع نکنند تا امدادرسانی به موقع انجام شود همچنین هرگونه فیلمبرداری و تهیه عکس از این مناطق و انتشار در شبکه های مجازی پیگرد قانونی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار