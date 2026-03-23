به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی اظهار داشت: متاسفانه در این حمله ۴ منزل مسکونی تخریب و منازل متعددی دچار آسیب و خسارت شد.

وی ادامه داد: تاکنون بر اثر این حمله ۶ نفر به شهادت رسیده که با توجه به تداوم عملیات امداد و نجات احتمال افزایش تعداد شهدا وجود دارد.

به گفته معاون سیاسی استاندار لرستان، از ۴۳ نفر مجروح نیز ۳۳ نفر به صورت سرپایی مداوا شده و ۱۰ نفر بستری شدند که خوشبختانه وضعیت آنها رضایت‌بخش است.

پورعلی افزود: بر اثر این حمله برق منطقه قطع شد که در کمترین زمان ممکن با تلاش‌های شرکت توزیع برق استان مشکل رفع و برق به مدار بازگشت.

وی ادامه داد: در جریان این حمله به علت تجمع مردم در محل اصابت از نظر خودوریی و پیاده، ازدحام و ترافیک در منطقه ایجاد شد و عملیات امدادرسانی و آواربرداری با تاخیر صورت گرفت.

وی تاکید کرد: بارها از مردم خواسته ایم که در محل‌های منتهی به محل اصابت حضور پیدا و تجمع نکنند تا امدادرسانی به موقع انجام شود همچنین هرگونه فیلمبرداری و تهیه عکس از این مناطق و انتشار در شبکه های مجازی پیگرد قانونی دارد.

