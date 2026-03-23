در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی در ارومیه

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی در شهرک بهداری ارومیه خیر داد.

حمید محبوبی در گفت گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه بامداد امروز دوشنبه رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به کشور به یک واحد مسکونی در شهرک بهداری ارومیه حمله هوایی انجام داده است گفت: امداد گران هلال احمر از اولین ساعات جهت امداد رسانی در محل حادثه حضور دارند.

وی افزود: در این حادثه تعدادی از هموطنان شهید و مجروح شده‌اند.

محبوبی با بیان اینکه امداد رسانی تا پیدا کردن افراد آسیب دیده و شهدا ادامه پیدا خواهد کرد گفت: جزئیات این حمله هوایی بعد اتمام عملیات اعلام خواهد شد.

 

