به گزارش ایلنا، سیداسماعیل حسینی با اشاره به ظرفیت تولید برق در کشور گفت: ایران دارای بیش از ۲۰۰ نیروگاه برق شامل نیروگاه‌های حرارتی، برق‌آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر است و بیش از ۷۰ نیروگاه بزرگ در سراسر کشور فعالیت می‌کنند؛ ظرفیتی که به گفته او از مجموع نیروگاه‌های بزرگ و کوچک رژیم صهیونیستی و برخی متحدان آن در منطقه نیز بیشتر است.

حسینی افزود: در برخی از این کشورها تنها حدود پنج نیروگاه بیش از ۵۰ درصد برق مورد نیاز آنها را تأمین می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده تمرکز بالای تولید برق در تعداد محدودی نیروگاه است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین به موضوع تأمین آب اشاره کرد و گفت: وابستگی ایران به آب‌شیرین‌کن‌ها حدود ۳ درصد است، در حالی که برخی متحدان آمریکا در منطقه بین ۴۰ تا ۹۰ درصد به این تأسیسات وابسته‌اند؛ تأسیساتی که در صورت قطع برق، کارایی خود را از دست می‌دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: در صورت پاسخ متقابل در همان سطحی که به شبکه انرژی ایران تعرض شود، زیرساخت‌های انرژی طرف مقابل در مدت کوتاهی با اختلال جدی مواجه خواهد شد.

حسینی با اشاره به نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: مقاومت مردم و همچنین صرفه‌جویی و مصرف بهینه برق، گاز و آب می‌تواند در عبور از شرایط کنونی و خنثی‌سازی فشارهای دشمنان نقش مؤثری داشته باشد.

انتهای پیام/