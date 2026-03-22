استاندار قزوین با خانواده شهید ورزشکار در آبیک دیدار کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری استاندار به همراه مظفر علی شائی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، مسئولان استانی، فرماندار و مسئولان شهرستان آبیک در منزل "شهید پاسدار محمدمهدی مهدی‌سیرت" در روستای کاظم آباد آبیک حضور یافتند و یاد شهید را گرامی داشتند.

"شهید مهدی‌سیرت" از شهدای جنگ رمضان و مسئول تعلیم و تربیت سپاه شهرستان آبیک بود که در جنایات آمریکایی-صهیونی و همزمان با شهادت مولی الموحدین حضرت علی(ع) به درجه رفیع شهادت نائل شد.