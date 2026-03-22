امروز صورت گرفت؛
استاندار قزوین با خانواده شهید ورزشکار در آبیک دیدار کرد
کد خبر : 1764518
استاندار قزوین به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین و فرماندار آبیک با حضور در منزل شهید پاسدار محمدمهدی مهدی سیرت در روستای کاظم آباد؛ یاد شهید را گرامی داشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری استاندار به همراه مظفر علی شائی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین، مسئولان استانی، فرماندار و مسئولان شهرستان آبیک در منزل "شهید پاسدار محمدمهدی مهدیسیرت" در روستای کاظم آباد آبیک حضور یافتند و یاد شهید را گرامی داشتند.
"شهید مهدیسیرت" از شهدای جنگ رمضان و مسئول تعلیم و تربیت سپاه شهرستان آبیک بود که در جنایات آمریکایی-صهیونی و همزمان با شهادت مولی الموحدین حضرت علی(ع) به درجه رفیع شهادت نائل شد.