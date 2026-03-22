استاندار لرستان مطرح کرد ؛
آمادگی دستگاههای اجرایی لرستان برای حمایت از نیروهای مسلح و عمل کننده جنگ
استاندار لرستان با بیان اینکه دستگاههای مختلف اجرایی برای حمایت از نیروهای عمل کننده و خط مقدم جنگ، آمادگی کامل را دارند،گفت: همه دستگاهها به منظور پشتیبانی از مردم در ایام تعطیلات در همه حوزهها خدمات را ارائه میدهند تا مشکلی در زمینه بازار و خدمات خدمات مورد نیاز هم وجود نداشته باشد.
به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در دیدار با جمعی از امدادگران هلال احمر استان اظهارکرد: در شرایطی که کشور عزیز ما مورد هجوم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است، با مقاومت جانانه ملت ایران و مردم لرستان مواجه هستیم.
وی ادامهداد: وظیفه دانستیم که در جمع نیروهای خدوم جمعیت هلال احمر حضور پیدا کنیم تا ضمن خدا قوت به آنها، آخرین اقدامات و موضوعاتی که در دست اقدام دارند را با هم مرور میکنیم.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه در خوشبختانه استان لرستان از همه نظر در این شرایط آماده است،گفت: نیروهای عمل کننده در یگانهای هوافضا،ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر وظایف خود تسلط کامل دارند.
شاهرخی افزود: لرستان از استانهای موفق در حوزه رزم است، همچنین مردم عزیز ما از آغازین ساعات تهاجم دشمن در کف خیابانها سنگر را حفظ و پشتیبانی از نیروهای مسلح را انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه دستگاههای مختلف اجرایی برای حمایت از نیروهای عمل کننده و خط مقدم آمادگی کامل را دارند،ادامه داد: همه دستگاهها به منظور پشتیبانی از مردم در ایام تعطیلات در همه حوزهها خدمات را ارائه میدهند تا مشکلی در حیث بازار و خدمات خدمات مورد نیاز نداشته باشد.