خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان مطرح کرد ؛

آمادگی دستگاه‌های اجرایی لرستان برای حمایت از نیروهای مسلح و عمل کننده جنگ

کد خبر : 1764514
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی برای حمایت از نیروهای عمل کننده و خط مقدم جنگ، آمادگی کامل را دارند،گفت: همه دستگاه‌ها به منظور پشتیبانی از مردم در ایام تعطیلات در همه حوزه‌ها خدمات را ارائه می‌دهند تا مشکلی در زمینه بازار و خدمات خدمات مورد نیاز هم وجود نداشته باشد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه دوم فروردین ماه  در دیدار با جمعی از امدادگران هلال احمر استان اظهارکرد: در شرایطی که کشور عزیز ما مورد هجوم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است، با مقاومت جانانه ملت ایران و مردم لرستان مواجه هستیم.

وی ادامه‌داد: وظیفه دانستیم که در جمع نیروهای خدوم جمعیت هلال احمر حضور پیدا کنیم تا ضمن خدا قوت به آنها، آخرین اقدامات و موضوعاتی که در دست اقدام دارند را با هم مرور می‌کنیم.

 استاندار لرستان با اشاره به اینکه در خوشبختانه استان لرستان از همه نظر در این شرایط آماده است،گفت: نیروهای عمل کننده در یگان‌های هوافضا،ارتش جمهوری اسلامی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر وظایف خود تسلط کامل دارند.

شاهرخی افزود: لرستان از استان‌های موفق در حوزه رزم است، همچنین مردم عزیز ما از آغازین ساعات تهاجم دشمن در کف خیابان‌ها سنگر را حفظ و پشتیبانی از نیروهای مسلح را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های مختلف اجرایی برای حمایت از نیروهای عمل کننده و خط مقدم آمادگی کامل را دارند،ادامه داد: همه دستگاه‌ها به منظور پشتیبانی از مردم در ایام تعطیلات در همه حوزه‌ها خدمات را ارائه می‌دهند تا مشکلی در حیث بازار و خدمات خدمات مورد نیاز نداشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار