ارایه خدمات تشخیصی درمانی به بیش از ۱۰ هزار بیمار در بیمارستان های فارس

به‌گزارش ایلنا، زهرا جمشیدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح استان، به ۱۰ هزار و ۳۰۲ بیمار مراجعه کننده، خدمات تشخیصی درمانی ارایه کرده اند.

وی ادامه داد: از مراجعان به مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان، ۳۳۸ مورد مربوط به علایم تنفسی، ۳۲۰ مورد مربوط به علایم گوارشی و ۶۶۷ مورد نیز مربوط به حوادث ترومایی بوده است و مابقی مراجعان نیز با بیماری های مختلف در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان پذیرش شدند.

جمشیدی افزود: همچنین ۳۶۴ عمل جراحی در شبانه روز گذشته در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح استان فارس انجام شده است.

