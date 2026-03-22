به گزارش ایلنا، محمدرضا اصغری افزود: تاکنون ۵۹ واحد مرغداری گوشتی برای مشارکت در طرح تولید قراردادی گوشت مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام معرفی شده‌اند.

به گفته وی، اجرای این طرح با هدف تقویت تولید پایدار، تأمین به‌موقع نیاز بازار و افزایش همکاری میان واحدهای پرورشی و بخش پشتیبانی انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد : آذربایجان‌غربی دارای ۹ زنجیره فعال طیور است که بخش قابل توجهی از گوشت مرغ مورد نیاز استان و سایر استان های کشور را نیز تأمین می‌کند.

اصغری با اشاره به مزیت‌های تولید قراردادی تصریح کرد؛ این شیوه موجب هماهنگی بیشتر میان مرغداران، تأمین‌کنندگان نهاده و واحدهای بسته‌بندی می‌شود و امکان مدیریت بهتر عرضه و جلوگیری از نوسانات ناگهانی بازار را فراهم می کند.

