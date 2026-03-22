خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

آغاز به کار سامانه مشارکت مردمی ۳۱۳۱ در جهت حفظ آثار تاریخی فارس

آغاز به کار سامانه مشارکت مردمی ۳۱۳۱ در جهت حفظ آثار تاریخی فارس
کد خبر : 1764426
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از یک اقدام مهم حفاظتی در حوزه حفظ آثاریخی و میراث فرهنگی خبر داد.

 به گزارش ایلنا ، بهزاد مریدی گفت: سامانه ۳۱۳۱ از این پس به عنوان درگاه ملی مشارکت مردمی در حفظ میراث فرهنگی استان فارس و گزارش‌دهی آسیب‌های وارده به آثار تاریخی و فرهنگی استان فعال شده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی فارس، افزود: بر اساس این سامانه، تمامی شهروندان می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز به صورت کاملاً رایگان، هرگونه فعالیت غیرمجاز، حفاری غیرقانونی، تخریب یا آسیب‌های وارده به آثار ارزشمند تاریخی را گزارش دهند.

مریدی گفت :بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های یگان حفاظت و معاونت میراث در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

وی تاکید کرد: در شرایط جنگی که کشور در آن قرار دارد، برخی سودجویان ممکن است قصد آسیب به اماکن تاریخی را داشته باشنداز همه مردم خواهش می‌کنیم که مانند ما به عنوان حافظان میراث روستا، شهر و استان باشند و از این سامانه استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار