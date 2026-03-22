خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سگ های بلاصاحب زن سردشتی را راهی بیمارستان کردند

کد خبر : 1764414
لینک کوتاه کپی شد.

مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: در پی حمله گله‌ای چند سگ در یکی از روستاهای مرزی این شهرستان، یک زن ۲۴ ساله دچار جراحات شدید شد و بلافاصله برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.

به گزارش ایلنا، سیامند محمدی اظهار کرد: در این حادثه، چند قلاده سگ به‌صورت گروهی و با حمله شدید، بدن این زن را دچار آسیب‌های جدی کردند و او را به وضعیت ناپایدار رساندند.

وی افزود: بلافاصله پس از مراجعه مصدوم به بیمارستان، تیم پزشکی اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند که شامل تزریق واکسن ضد هاری و ایمونوگلوبولین، شست‌وشوی جامع محل‌های گزش و مراقبت‌های لازم بود.

وی تصریح کرد: پس‌ از انجام این اقدامات، وضعیت بیمار تحت نظر است و اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز عوارض در حال انجام است.

محمدی همچنین با بیان اینکه این حادثه اولین مورد حیوان‌گزیدگی در سردشت در سال جاری است، بر اهمیت اطلاع‌رسانی سریع و واکنش به موقع تأکید کرد.

وی گفت: تنها راه مؤثر در پیشگیری از بیماری هاری، تزریق واکسن و ایمونوگلوبولین ضدهاری در همان ساعات اولیه پس از حیوان‌گزیدگی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار