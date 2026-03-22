سگ های بلاصاحب زن سردشتی را راهی بیمارستان کردند
مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: در پی حمله گلهای چند سگ در یکی از روستاهای مرزی این شهرستان، یک زن ۲۴ ساله دچار جراحات شدید شد و بلافاصله برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.
به گزارش ایلنا، سیامند محمدی اظهار کرد: در این حادثه، چند قلاده سگ بهصورت گروهی و با حمله شدید، بدن این زن را دچار آسیبهای جدی کردند و او را به وضعیت ناپایدار رساندند.
وی افزود: بلافاصله پس از مراجعه مصدوم به بیمارستان، تیم پزشکی اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند که شامل تزریق واکسن ضد هاری و ایمونوگلوبولین، شستوشوی جامع محلهای گزش و مراقبتهای لازم بود.
وی تصریح کرد: پس از انجام این اقدامات، وضعیت بیمار تحت نظر است و اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز عوارض در حال انجام است.
محمدی همچنین با بیان اینکه این حادثه اولین مورد حیوانگزیدگی در سردشت در سال جاری است، بر اهمیت اطلاعرسانی سریع و واکنش به موقع تأکید کرد.
وی گفت: تنها راه مؤثر در پیشگیری از بیماری هاری، تزریق واکسن و ایمونوگلوبولین ضدهاری در همان ساعات اولیه پس از حیوانگزیدگی است.