به گزارش ایلنا از گلستان، حجت‌الاسلام حسین مهدیان با اشاره به اینکه استان گلستان با داشتن ۱۲۳ بقعه متبرکه، ظرفیت بالایی برای میزبانی از زائران امام رضا (ع) دارد، افزود: در این مدت، ۴۵ روحانی شامل ۲۵ مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم و ۲۰ روحانی بومی در بقاع متبرکه مستقر شده‌اند تا به مسائل شرعی و معنوی مردم پاسخ دهند.

مدیرکل اوقاف گلستان با بیان اینکه برای رفاه حال زائران و خانواده‌های جنگ‌زده، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است، تصریح کرد: هفت بقعه متبرکه برای اسکان دائم و ۴۴ بقعه دیگر برای اسکان موقت پیش‌بینی شده همچنین در ۱۷ بقعه متبرکه، «خیمه‌های معرفت» برپا شده که شامل غرفه‌های کودک، مشاوره وقف و پاسخگویی به مسائل شرعی است.

مهدیان در ادامه به برپایی موکب‌های امامزادگان در شهرهای پرجمعیت استان از جمله گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، کردکوی، علی‌آبادکتول و شهر دلند خبر داد و گفت: این موکب‌ها که به منظور خدمت‌رسانی به مردم و عزاداران شهیدان راه‌دین دایر شده‌اند، تا پایان چهلمین روز شهادت ادامه خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: استان گلستان با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران امام هشتم (ع)، سالانه پذیرای خیل عظیمی از مسافران است و امسال با تمرکز بر شرایط جنگ تحمیلی، تلاش دارد تا با ایجاد فضای معنوی، آرامش را به جامعه هدیه دهد.

