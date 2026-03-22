مدیرکل اوقاف استان خبرداد؛
۵۱ بقعه متبرکه در گلستان میزبان خانوادههای جنگزده و زائران در ایام نوروز هستند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: ۵۱ بقعه متبرکه در گلستان میزبان خانوادههای جنگزده و زائران در ایام نوروز هستند و این برنامه از ۲۸ اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از گلستان، حجتالاسلام حسین مهدیان با اشاره به اینکه استان گلستان با داشتن ۱۲۳ بقعه متبرکه، ظرفیت بالایی برای میزبانی از زائران امام رضا (ع) دارد، افزود: در این مدت، ۴۵ روحانی شامل ۲۵ مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم و ۲۰ روحانی بومی در بقاع متبرکه مستقر شدهاند تا به مسائل شرعی و معنوی مردم پاسخ دهند.
مدیرکل اوقاف گلستان با بیان اینکه برای رفاه حال زائران و خانوادههای جنگزده، تمهیدات ویژهای اندیشیده شده است، تصریح کرد: هفت بقعه متبرکه برای اسکان دائم و ۴۴ بقعه دیگر برای اسکان موقت پیشبینی شده همچنین در ۱۷ بقعه متبرکه، «خیمههای معرفت» برپا شده که شامل غرفههای کودک، مشاوره وقف و پاسخگویی به مسائل شرعی است.
مهدیان در ادامه به برپایی موکبهای امامزادگان در شهرهای پرجمعیت استان از جمله گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، کردکوی، علیآبادکتول و شهر دلند خبر داد و گفت: این موکبها که به منظور خدمترسانی به مردم و عزاداران شهیدان راهدین دایر شدهاند، تا پایان چهلمین روز شهادت ادامه خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: استان گلستان با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران امام هشتم (ع)، سالانه پذیرای خیل عظیمی از مسافران است و امسال با تمرکز بر شرایط جنگ تحمیلی، تلاش دارد تا با ایجاد فضای معنوی، آرامش را به جامعه هدیه دهد.