ممنوعیت جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا ۱۵ فروردبن در آذربایجان غربی/در صورت ضرورت مجوز بگیرید

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شروع تعطیلات نوروزی و احتمال سفر بسیاری از هموطنان، به منظور پیشگیری از سرقت های احتمالی منازل این قبیل از شهروندان، هرگونه جابجایی اسباب و اثاثیه منزل تا روز ۱۵ فروردین ممنوع می‌باشد.

در ادامه آمده است: در صورت ضرورت بر انجام جابجایی، شهروندان می توانند با راهنمایی گشت‌های انتظامی، مجوز لازم از کلانتری محل را اخذ و سپس مبادرت به این امر کنند، در غیر این صورت، اقلام مکشوفه و افراد حامل، با لحاظ ظن سرقت و به منظور تعیین تکلیف، تا تاریخ اعلامی، در اختیار پلیس قرار خواهند گرفت.

در پایان به شهروندانی که قصد مسافرت دارند توصیه می گردد، قبل از ترک منزل، ضمن روشن گذاشتن تعدادی از چراغ‌های کم مصرف روشنایی و استفاده از قفل‌های مطمئن درب های ورودی، از خالی بودن منزل از اعضای خانواده یا افراد مورد وثوق، کلانتری محل یا گشت‌های انتظامی را مطلع کنید.

انتهای پیام/