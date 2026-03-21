امام جمعه شهرستان لارستان مطرح کرد؛
خون شهدای دادگستری، پرچم مقاومت را برافراشتهتر کرد
امام جمعه شهرستان لارستان با محکوم کردن حمله به ساختمان دادگستری این شهرستان، این اقدام را نشانهای از دشمنی آشکار با ملت ایران دانست و تأکید کرد : چنین جنایتهایی اراده مردم را برای ادامه مسیر مقاومت مستحکمتر میکند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید مختار موسوی خرم با اشاره به این حادثه اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تقابل آشکار جبهه حق و باطل است؛ تقابلی که سالهاست در عرصههای مختلف ادامه دارد و ملت ایران با الهام از مکتب اهلبیت(ع) و فرهنگ مهدویت با امید، بصیرت و استقامت در برابر آن ایستادهاند.
امام جمعه لارستان افزود: دشمنان تصور میکنند با اقدامات تروریستی و حمله به مراکز عمومی میتوانند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند، اما تجربه نشان داده است که هر قطره از خون شهدا، درخت مقاومت و عزت این ملت را تنومندتر میکند.
موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه گفت: شهدایی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، از میان مردم عادی و کارکنان خدوم مجموعه بودند و مظلومیت آنان بار دیگر چهره واقعی دشمنان را برای افکار عمومی آشکار کرد.
وی همچنین حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهدا را نشانهای از همبستگی اجتماعی دانست و تأکید کرد: ملت ایران همواره نشان دادهاند که در روزهای سخت در کنار یکدیگر میایستند و همین وحدت و همدلی بزرگترین سرمایه کشور است.
حجتالاسلام موسوی خرم خاطرنشان کرد: بدون تردید مسیر عزت، استقلال و مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت و یاد و نام شهدا به عنوان چراغ راه آینده در حافظه تاریخی این ملت باقی خواهد ماند.