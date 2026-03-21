به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید مختار موسوی خرم با اشاره به این حادثه اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تقابل آشکار جبهه حق و باطل است؛ تقابلی که سال‌هاست در عرصه‌های مختلف ادامه دارد و ملت ایران با الهام از مکتب اهل‌بیت(ع) و فرهنگ مهدویت با امید، بصیرت و استقامت در برابر آن ایستاده‌اند.

امام جمعه لارستان افزود: دشمنان تصور می‌کنند با اقدامات تروریستی و حمله به مراکز عمومی می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند، اما تجربه نشان داده است که هر قطره از خون شهدا، درخت مقاومت و عزت این ملت را تنومندتر می‌کند.

موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه گفت: شهدایی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، از میان مردم عادی و کارکنان خدوم مجموعه بودند و مظلومیت آنان بار دیگر چهره واقعی دشمنان را برای افکار عمومی آشکار کرد.

وی همچنین حضور مردم در مراسم بزرگداشت شهدا را نشانه‌ای از همبستگی اجتماعی دانست و تأکید کرد: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در روزهای سخت در کنار یکدیگر می‌ایستند و همین وحدت و همدلی بزرگ‌ترین سرمایه کشور است.

حجت‌الاسلام موسوی خرم خاطرنشان کرد: بدون تردید مسیر عزت، استقلال و مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت و یاد و نام شهدا به عنوان چراغ راه آینده در حافظه تاریخی این ملت باقی خواهد ماند.

