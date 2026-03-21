فرماندار لارستان:
خون شهدا انسجام و وحدت مسلمانان را تقویت میکند
فرماندار لارستان گفت: حمله که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن رقم میخورد نهتنها موجب تضعیف ملتهای مسلمان نمیشود، بلکه باعث همبستگی و انسجام بیشتر در میان آنان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مختار عباسی در حاشیه مراسم تشییع شهدای حادثه حمله به دادگستری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به جنایات صورتگرفته علیه مردم بیگناه گفت: هر خونی که به ناحق ریخته شود، در حقیقت بذر وحدت و همدلی را در میان مسلمانان آبیاری میکند و ملتها را در برابر ظلم منسجمتر میسازد.
عباسی با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی افزود: کسانی که با وعدههای دروغین ادعای حمایت از مردم را دارند، امروز در برابر چشم جهانیان شاهد هستند که چگونه مردم بیگناه قربانی این جنایات میشوند.
وی درباره تأثیر این حملات بر روند خدماترسانی در شهرستان نیز تأکید کرد: با وجود این اقدام جنایتکارانه، خدمترسانی به مردم با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به حادثه حمله به دادگستری شهرستان گفت: در این حمله تروریستی ۱۸ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۵۰ نفر نیز مجروح شدند. همچنین شب قبل از آن، در حملهای به یکی از پمپبنزینها چهار نفر دیگر به شهادت رسیدند و پنج نفر مجروح شدند که اغلب آنان از مردم عادی بودند.
فرماندار لارستان در پایان حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا را نشانهای از همبستگی و حمایت مردم از آرمانهای انقلاب دانست و گفت: این حضور مردمی پشتوانهای بزرگ برای ادامه مسیر خدمت و مقاومت خواهد بود.