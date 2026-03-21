آسیب به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی
به گزارش ایلنا، ولی الله حیاتی روز شنبه در گفت و گویی افزود: درپی حمله دشمن به شهرستان اندیمشک، بیمارستان امام علی علیه السلام و همچنین منطقه مسکونی مجاور آن آسیبهای کلی و جزیی دیدهاند.
وی ادامه داد: کار انتقال بیماران بیمارستان امام علی(ع) به بیمارستانهای مجاور در اندیمشک و دزفول انجام شده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: هم اکنون کار پاکسازی، بازسازی و تعمیرات بیمارستان به صورت خودجوش توسط مردم در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، چهار انفجار شدید ناشی از پرتابههای دشمن آمریکایی صهیونیستی ساعت ۱۱:۴٠ در اندیمشک رخ داد و موج این انفجارها باعث خسارت جزئی و کلی به تعداد زیادی از منازل مسکونی و مغازهها در برخی از نقاط اندیمشک شد.
به اطلاع شهروندان اندیمشک میرسد، به دنبال آسیبدیدگی بخشهایی از بیمارستان امام علی(ع) بر اثر موج انفجار، برخی از واحدها و بخشهای درمانی این مرکز تا انجام تعمیرات لازم غیرقابل استفاده بوده و در حال حاضر امکان پذیرش بیمار فراهم نیست.
از همشهریان محترم درخواست میشود تا اطلاع ثانوی برای دریافت خدمات درمانی به درمانگاهها و مراکز درمانی جایگزین در سطح شهرستان مراجعه کنند.
حملات جنایاتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۹ دی ماه به ایران اسلامی آغاز و منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنهای و جمعی از سرداران شد.
این حملات با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه بود.