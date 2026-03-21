خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد:

راه اندازی نخستین مرکز پایش تصویری اماکن گردشگری و میراثی فارس

راه اندازی نخستین مرکز پایش تصویری اماکن گردشگری و میراثی فارس
کد خبر : 1764224
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، از راه‌اندازی نخستین مرکز پایش تصویری متمرکز اماکن گردشگری و میراث فرهنگی این استان خبر داد.

 به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی گفت: این مرکز که برای اولین بار در سطح کشور در استان فارس راه‌اندازی شده است، تمامی اماکن مهم تاریخی و میراث فرهنگی و گردشگری استان را به صورت یکپارچه رصد می‌کند. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت : اماکن تحت پوشش این مرکز شامل تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، حافظیه، سعدیه، زندیه، موزه پارس و بیشاپور و سایر اماکن تاریخی استان است.

مریدی با اشاره به شروع عملیاتی این مرکز در شرایط کنونی افزود: طبیعتاً این مرکز در مدیریت ترافیک اماکن و هم در همکاری با مردم و مسافران کمک شایانی خواهد داشت اگرچه به دلایل شرایط جنگی امکان حضور میهمانان عزیزمان در این اماکن میسر نیست اما این استان فارس با داشتن تعداد بی‌شماری از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، از جمله تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، زندیه، حافظیه، سعدیه، بازارهای سنتی، آب‌انبارهای تاریخی، مساجد و کاخ‌های تاریخی یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران محسوب می‌شود و باید همواره در جهت حفظ این آثار و اماکن اقدامات ویژه ای صورت بپذیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل