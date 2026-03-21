مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبرداد:
راه اندازی نخستین مرکز پایش تصویری اماکن گردشگری و میراثی فارس
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، از راهاندازی نخستین مرکز پایش تصویری متمرکز اماکن گردشگری و میراث فرهنگی این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی گفت: این مرکز که برای اولین بار در سطح کشور در استان فارس راهاندازی شده است، تمامی اماکن مهم تاریخی و میراث فرهنگی و گردشگری استان را به صورت یکپارچه رصد میکند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت : اماکن تحت پوشش این مرکز شامل تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، حافظیه، سعدیه، زندیه، موزه پارس و بیشاپور و سایر اماکن تاریخی استان است.
مریدی با اشاره به شروع عملیاتی این مرکز در شرایط کنونی افزود: طبیعتاً این مرکز در مدیریت ترافیک اماکن و هم در همکاری با مردم و مسافران کمک شایانی خواهد داشت اگرچه به دلایل شرایط جنگی امکان حضور میهمانان عزیزمان در این اماکن میسر نیست اما این استان فارس با داشتن تعداد بیشماری از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، از جمله تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، زندیه، حافظیه، سعدیه، بازارهای سنتی، آبانبارهای تاریخی، مساجد و کاخهای تاریخی یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران محسوب میشود و باید همواره در جهت حفظ این آثار و اماکن اقدامات ویژه ای صورت بپذیرد.