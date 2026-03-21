۱۹ واحد اداری شهرستان گیلانغرب در جنگ اخیر دچار خسارت شد
فرماندار گیلانغرب اعلام کرد که در حملات هوایی اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی به این شهرستان ۱۹ واحد اداری دچار خسارت مالی شده و آسیب دیده است.
به گزارش ایلنا، حشمت رضایی روز شنبه با اشاره به قرارگیری تعدادی از ساختمانهای اداری در کانون انفجارهای اخیر افزود: طبق بررسیهای بهعملآمده، ۱۹ اداره در سطح شهرستان گیلانغرب و بخش گواور دچار آسیب شده که نیازمند بازسازی و تعمیرات فوری است.
وی با تشریح نوع خسارات وارده افزود: بر اساس ارزیابیها، این آسیبها در رده تعمیری نوع ۲ و ۳ دستهبندی شدهاند که شامل شکستگی گسترده شیشهها، نیاز به تعویض در و پنجرهها، آسیب به سقفهای کاذب، تخریب دیوار محوطه و همچنین تخریب ایزوبام سقفها بر اثر اصابت ترکشهای ناشی از موشک است.
فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: این ارزیابیها به طور دقیق توسط کارشناسان اداره راه و شهرسازی شهرستان گیلانغرب به انجام رسیده است.
وی در ادامه افزود: تیمهای تخصصی اداره راه و شهرسازی شهرستان پس از حضور میدانی، وضعیت ۱۹ ادارهای که در کانون انفجارها بودند را بررسی کردهاند.
رضایی تصریح کرد: با وجود اتمام ارزیابیهای اولیه، این آمادگی وجود دارد که چنانچه مجموعهای نیاز به بازنگری یا ارزیابی مجدد داشته باشد، بلافاصله کارشناسان در محل حاضر شوند تا هیچ وقفهای در خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
گیلانغرب در غرب کرمانشاه افزون بر ۷۲هزار نفر جمعیت دارد.