امام جمعه تبریز:
اصناف و بازاریان در تعامل با مردم انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهند
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، شنبه اول فروردینماه در خطبههای نماز عید فطر تبریز گفت: اگر دشمنان جسارتی کنند و روحیه انقلابی مردم به میدان بیاید، چارهای نخواهند داشت و دیگر مفاهیمی همچون صلح و آتشبس معنایی نخواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت انصاف و اخلاق در جامعه اظهار کرد: از کسبه و اهل بازار تقاضا دارم که انصاف را سرلوحه کار خود قرار داده و در تعامل با مردم، از گرانفروشی و کمفروشی پرهیز کنند.
وی در ادامه با خطاب قرار دادن کارکنان دستگاههای اجرایی افزود: کارمندان عزیز در ادارات باید با دقت و سرعت به امورات مردم رسیدگی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل با یادآوری وظایف مسئولان کشوری و استانی، بر لزوم خوشبرخوردی با مراجعان تاکید کرد و گفت: ما به لطف و پشتیبانی همین مردم در این جایگاهها حضور داریم، لذا تکبر در مدیریت هیچ معنایی ندارد. مسئولان باید تلاش و زحمات خود را مضاعف کنند، چرا که هر چقدر به این ملت خدمت شود، باز هم کم است.
امام جمعه تبریز با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنههای مختلف و آمادگی نیروهای مسلح تصریح کرد: ملت ما در خیابانها حضور دارند و فرزندان غیور این مرز و بوم نیز پشت لانچرها آماده دفاع هستند. ما پیشتر اعلام کردهایم که به دنبال تنش نیستیم، اما اگر دشمن جسارتی انجام دهد، با خروش روحیه انقلابی مردم روبرو خواهد شد.
وی با تاکید بر ایستادگی تا پیروزی نهایی خاطرنشان کرد: امروز زمان آن است که با آمادگی کامل، شاهد اضمحلال رژیم صهیونیستی و اخراج نیروهای متجاوز آمریکا از منطقه باشیم.