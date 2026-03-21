تخریب ۱۹۳۴ واحد مسکونی و تجاری در سنندج/۳۹واحد مسکونی بطور کامل تخریب شده است

به گزارش ایلنا، سید غریب سجادی از تخریب یک هزار ۹۳۴واحد مسکونی تجاری بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سنندج خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۹ واحد مسکونی و پنج واحد تجاری در این شهرستان به طور کامل تخریب شده‌اند.

سجادی افزود: تاکنون در پی حملات هوایی دشمن، هزار و ۹۳۴ واحد شامل هزار و ۵۵۸ واحد مسکونی و ۳۷۶ واحد تجاری آسیب دیده‌اند و مورد ارزیای اکیپ‌های بنیاد مسکن قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: برای ۲۸۹ دستگاه خودرو آسیب دیده هم تاکنون توسط کارشناسان فرمانداری پروندە تشکیل شدە است.

فرماندار سنندج اضافه کرد: ۲۱۰ نفر که خانه‌هایشان آسیب دیده در خوابگاەهای مشخص شدە اسکان داده شدند که البتە اغلب بعد از مدتی به منزل خود یا اقوام مراجعه کردند.

سجادی یادآور شد: طبق دستور سازمان مدیریت بحران، ارزیابی خسارات انجام و بعد از پایان جنگ سازوکار پرداخت‌ها اعلام خواهد شد.

