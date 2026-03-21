تخریب ۱۹۳۴ واحد مسکونی و تجاری در سنندج/۳۹واحد مسکونی بطور کامل تخریب شده است

فرماندار سنندج از تخریب یک هزار ۹۳۴واحد مسکونی تحاری بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سنندج خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید غریب سجادی از تخریب یک هزار ۹۳۴واحد مسکونی تجاری بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی به سنندج خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۹ واحد مسکونی و پنج واحد تجاری در این شهرستان به طور کامل تخریب شده‌اند.

سجادی افزود: تاکنون در پی حملات هوایی دشمن، هزار و ۹۳۴ واحد شامل هزار و ۵۵۸ واحد مسکونی و ۳۷۶ واحد تجاری آسیب دیده‌اند و مورد ارزیای اکیپ‌های بنیاد مسکن قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: برای ۲۸۹ دستگاه خودرو آسیب دیده هم تاکنون توسط کارشناسان فرمانداری پروندە تشکیل شدە است.

فرماندار سنندج اضافه کرد: ۲۱۰ نفر که خانه‌هایشان آسیب دیده در خوابگاەهای مشخص شدە اسکان داده شدند که البتە اغلب بعد از مدتی به منزل خود یا اقوام مراجعه کردند.

سجادی یادآور شد: طبق دستور سازمان مدیریت بحران، ارزیابی خسارات انجام و بعد از پایان جنگ سازوکار پرداخت‌ها اعلام خواهد شد.

