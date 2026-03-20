استاندار سمنان: تهاجم هوایی دشمن ۹ شهید و ۲۶ مجروح داشت
استاندار سمنان با اعلام جزییات حملات امروز رژیم صهیونیستی به این استان گفت: ۹ نفر در حملات امروز در پنج نقطه از استان سمنان به شهادت رسیدند که ۲ نفر از شهدا از اهالی شهر درجزین و بقیه شهدا مهمان از دیگر استانها بودند. این حملات ۲۶ مجروح داشت که ۹ نفر از آنان پس از طی مراحل درمانی از بیمارستان مرخص شدند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد کولیوند شامگاه جمعه در گفت و گویی، افزود: ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز حملات هوایی رژیم صهیونیستی به استان سمنان رخ داد. این حملات در پنج نقطه بود که در سه نقطه از شهر سمنان تلفات جانی نداشت و تنها خسارتهایی به اماکن وارد شد.
وی با اشاره به جزییات مکانهای هدفگیری شده، بیان کرد: یکی از مناطق مورد حمله، مرکز نمایشگاهی استان در کنار گمرک سمنان که سالن خالی بود. همچنین یک کارگاه تولید تجهیزات کارخانههای گچ در شهرک غرب سمنان که در زمان حمله تعطیل بود، هدف قرار گرفت که فقط خسارت مالی به آن وارد شد. حمله به یک ساختمان در بلوار امیرکبیر شهر سمنان نیز یک مصدوم داشت.
وی با تاکید بر اینکه پایگاه بسیج در شهر درجزین از توابع شهرستان مهدیشهر مورد اصابت قرار گرفت، تاکید کرد: در این حادثه ۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی شد، همچنین مجموعه شهید کلاهدوز در شهر شهمیرزاد همین شهرستان در اوج حملات دچار خسارت شد که محل اسکان تعدادی از مهمانان غیربومی استان بود و تعدادی شهید شدند.
استاندار سمنان ادامه داد: از کل شهدا، ۲ شهید مربوط به شهر درجزین و مابقی شهدا از مهمانان استانهای دیگر محسوب میشوند.
شمار مصدومان به ۲۶ نفر رسید
وی در ادامه با اشاره به آمار مجروحان، گفت: مجموع مصدومان این حملات ۲۶ نفر بودند که ۹ نفر از آنان پس از انجام مراحل درمانی از بیمارستان مرخص شدند و مابقی نیز در بیمارستانها در حال درمان هستند.
کولیوند با بیان اینکه عملیات جستوجو و امدادرسانی تا غروب امروز به اتمام رسید، افزود: کسی زیر آوار نماند و وضعیت در سطح استان عادی است. ساختمانهای اطراف نقاط حادثهدیده دچار خسارت و شکستن شیشه شدند که خسارتها در دست بررسی است.
استاندار سمنان با اشاره به روند برآورد و جبران خسارتهای وارده به منازل مسکونی، گفت: فرمانداری، بنیاد مسکن و مدیریت بحران استان در حال برآورد و مستندسازی خسارتها هستند و به محض انجام تعمیرات، خسارتها پرداخت خواهد شد. از شهروندان خونسردی خود را حفظ کنند چرا که دیگر وضعیت عادی است و جای نگرانی وجود ندارد.